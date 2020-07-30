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Брайтон подписал защитника сборной Нидерландов Велтмана

09:56 - Читати українською
Брайтон подписал защитника сборной Нидерландов Велтмана
Джоэл Велтман / ФК Брайтон

Английский Брайтон продолжает серьезно усиливаться после сохранения прописки в Премьер-лиге еще на один сезон. "Чайки" оформили трансфер из амстердамского Аякса защитника Джоэла Велтмана.

Опытный нидерландец оформил переезд на Амэкс, сообщает официальный сайт клуба.

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Велтман подписал с "чайками" контракт на 3 года. В новой команде защитник будет выступать под 34-м номером. Трансфер Велтмана, который может сыграть справа и в центре обороны, обошелся Брайтону ориентировочно в 1 млн евро. Это уже второй громкий трансфер команды Грэма Поттера на этой неделе после подписания Лаллана из Ливерпуля.

В сезоне 2019/20 Джоэл Велтман провел 30 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Он также защищает цвета сборной Нидерландов (22 поединка, 2 гола) и может поехать на Евро-2020, где "оранжевые" сыграют на групповом этапе с национальной командой Украины.

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