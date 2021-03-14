Англия, Премьер-лига, 28-й тур

Саутгемптон – Брайтон – 1:2

Голы: Адамс, 27 – Данк, 16, Троссар, 56

Лестер – Шеффилд Юнайтед – начало в 16:00

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На Сент-Мэри'с местный Саутгемптон и гости из Брайтона сошлись в дуэли за быстрейший набор 40 очков, дабы избежать борьбы за выживание в элите на финише сезона. Активный старт в исполнении обеих команд привел к обмену голами в первые 30 минут. Открыли счет "чайки": Гросс подал угловой на 11-метровую отметку, а Льюис Данк выиграл воздух и направил мяч в угол ворот Форстера. Отыгрался Сотон тоже после стандарта. Это Че Адамс мощным ударом с лета завершил атаку "святых" вторым темпом после неудачного углового.

Быстрым голом ознаменовалось и начало второй половины. Брайтон во второй раз вышел вперед уже на 56-й минуте. Голевая атака зародилась в центре поля, а в ее концовке Уэлбек в одно касание вывел Троссара на свидание с голкипером – Леандро был хладнокровным и не ошибся! Саутгемптон попытался повторить сценарий первого тайма, но гости слаженно действовали в обороне и неоднократно создавали моменты впереди. Постепенно "святые" подсели физически, сбавили обороты и фактически смирились с поражением. Набранные три пункта позволили Брайтону завершить 6-матчевую серию без побед и немного оторваться от зоны вылета.

Турнирная таблица чемпионата Англии