Бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби получит дебютного новичка в АПЛ. Им станет юный Факундо Буонанотте.

17-летний атакующий аргентинский хавбек Росарио Сентраль завершил переход в Брайтон, сообщает сайт клуба .

Скауты клуба АПЛ уже просматривали Матвиенко – украинца хочет Де Дзерби

К "чайкам" Буонанотте, лично одобрен Роберто Де Дзерби, присоединится в январе 2023 года. Тогда и будет официально завершен трансфер, который обошелся англичанам в 11,5 млн евро.

Факундо является воспитанником Росарио Сентраль, за основную команду аргентинцев дебютировал в феврале. В мае впервые получил вызов в сборную U-20.

В последнее время пресса активно сватает Николая Матвиенко в Брайтон. Защитника Шахтера и сборной Украины лично хочет видеть экс-тренер "горняков". Трансфер может состояться зимой.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло