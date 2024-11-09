Манчестер Сити умудрился проиграть три матча подряд. Сначала "горожан" бил Тоттенхэм в Кубке, затем – Забарный в АПЛ, а вишенкой на торте стали 1:4 в Лиссабоне. Никто не верил в продолжение серии.

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Действующему чемпиону надо было любой ценой побеждать Брайтон на Амекси, ведь Ливерпуль успел оторваться на два очка. Первый тайм продемонстрировал полное понимание ситуации со стороны футболистов. Сити ничего не позволил "чайкам", владея мячом 67% времени и нанеся втрое больше ударов (9 против 3-х).

Уже на этом отрезке гости наиграли на 1,91 ожидаемый гол. До 20-й минуты дважды мог забивать Савинью, а на 23-й подопечные Пепа Гвардиолы открыли счет. Ковачич выполнил роскошный пас на Холанда, а тот из пределов штрафной пробил в Вербрюггена – впрочем, голкипер парировал и добил в борьбе с Ван Хекке. 0:1!

Еще через три минуты Эрлинг мог оформить дубль, получив передачу от Фодена и нанеся удар. Вербрюгген перевел мяч в стойку! Дальнейший угловой завершился замыканием от норвежца, однако сфера пролетела рядом с каркасом! Брайтон огрызнулся несколькими атаками перед перерывом, но отдыхать ушел при минимальном преимуществе соперника.

Сити заслуженно выиграл первый тайм, но на второй команда выйти забыла. До конца основного времени гости провели всего четыре удара, которые потянули на 0,09 ожидаемых голов. Брайтон провел шесть, однако их острота достигла 1,79 xG. А сколько было острых атак без завершения!

Хозяева могли отыграться на 53-й минуте в результате навеса Эступиньяна, который с линии вратарской замыкал Хиншелвуд. Эдерсон спас "горожан". На 65-й ситуация повторилась, только замыкал Рюттер – выше ворот! На 69-й же Балеба выводил Митому на рандеву с Эдерсоном, однако Каору заигрался и провалил дуэль.

Еще через минуту свежий Жоау Педру получил заброс от Ван Хекке из глубины и выстрелил из центра штрафной. Мяч прошел мимо правой стойки. Давление Брайтона росло с каждой минутой – и, в конце концов, вылился в заслуженный гол на 78-й минуте.

Льюис выбил прострел Митомы, который готов был замыкать Уэлбек, а Жоау Педру подхватил отскок и расстрелял ворота метров с пяти. Фабиан Хюрцелер угадал с заменой – бразилец сравнял счет всего через 12 минут после выхода на поле. А еще через пять минут сыграла вторая замена. И как сыграла!

О'Райли появился вместо травмированного Хиншелвуда и забил решающий гол во встрече. Жоау Педро в этом помог, выдав шикарный пас – Мет же отклеился от защитников и легко переиграл Эдерсона. 2:1! Брайтон вполне справедливо вырвался вперед.

Казалось, что сейчас Манчестер Сити устроит нашествие, однако нормального штурма фаны так и не дождались. Гости сподобились только на небольшую потасовку. В итоге, финальный свисток зафиксировал сенсацию – Пеп проиграл в четвертом матче подряд. Это лишь второй такой случай в его карьере, а первый произошел аж в 2015 году во главе Баварии.

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