Брайтон нашёл замену Де Дзерби во второй Бундеслиге – ему 31 год
Главный тренер Санкт-Паули Фабиан Хюрцелер начал переговорный процесс с Брайтоном.
Брайтон нацелился на сенсацию второй немецкой Бундеслиги, главного тренера Санкт-Паули Фабиана Хюрцелера. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже начали переговоры. Также боссы "чаек" обратились в немецкий клуб, чтобы обсудить сумму компенсацию за 31-летнего специалиста.
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Сообщается, что теперь именно Хюрцелер считается явным фаворитом на замену Роберто Де Дзерби. Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что Брайтон рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Грэма Поттера.
По итогам сезона 2023/24 Хюрцелер вывел Санкт-Паули в первую Бундеслигу, выиграв второй немецкий дивизион.
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