Брайтон нацелился на сенсацию второй немецкой Бундеслиги, главного тренера Санкт-Паули Фабиана Хюрцелера. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже начали переговоры. Также боссы "чаек" обратились в немецкий клуб, чтобы обсудить сумму компенсацию за 31-летнего специалиста.

Экс-тренер Мудрика ведёт переговоры о сенсационном возвращении в АПЛ

Сообщается, что теперь именно Хюрцелер считается явным фаворитом на замену Роберто Де Дзерби. Ранее в английских СМИ появилась информация о том, что Брайтон рассматривает вариант с возвращением на пост главного тренера Грэма Поттера.

По итогам сезона 2023/24 Хюрцелер вывел Санкт-Паули в первую Бундеслигу, выиграв второй немецкий дивизион.

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