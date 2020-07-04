Челси разгромил Уотфорд, Арсенал переиграл Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед перестрелял Борнмут: 33-й тур АПЛ, суббота

В субботу в рамках 33-го тура АПЛ состоялись 5 матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 33-й тур

Норвич – Брайтон – 0:1

Гол: Троссар, 25

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2

Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 38 (пенальти), Марсьяль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станислас, 16, Кинг, 50 (пенальти)

Лестер Сити – Кристал Пелас – 3:0

Голы: Ихеаначо, 49, Варди, 77, 90+4

Вулверхемптон – Арсенал – 0:2

Голы: Сака, 43, Ляказетт, 86

Челси – Уотфорд – 3:0

Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (пенальти), Баркли, 90+2

Аутсайдер первенства Норвич принимал Брайтон. Соперники обменялись рядом ударов, но ни один из них не попал в створ ворот. А на 25-й Троссар хорошо открылся в штрафной и получил хорошую разрезную от Аарона Муя – 0:1. Хозяева пытались создавать опасные моменты, но к концу первого тайма сделать это им не удалось.

Магуайр трижды подряд опозорился в голевой атаке, позволив Борнмуту забить Манчестер Юнайтед – эпичное видео

Сразу после перерыва гости имели возможность увеличить преимущество. Дэн Бьорн выпрыгнул выше защитников в штрафной, но мяч пролетел у правой стойки ворот. Под занавес тайма шанс вырвать хотя бы ничью для своей команды упустил Адам Ида. Он откликнулся на прострел в штрафную и пробил головой, но попал в правую стойку.

Благодаря этой победе Брайтон занимает 15-ю строчку турнирной таблицы и имеет в своем активе 36 пунктов, а Норвич остался в зоне вылета и имеет только двадцать одно очко.

Манчестер Юнайтед принимал Борнмут, который находится на предпоследнем месте в зоне вылета. Гостям удалось открыть счет на 15-й минуте. Станислас хорошо прошел Магуайра и красиво пробил в дальний угол. Это разозлило хозяев и на 29-й Бруну Фернандес отдал под удар Гринвуду, который выстрелил точно под перекладину. За несколько минут преимущество для своей команды получил Рашфорд – он реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой. А под занавес тайма Марсьяль поразил ворота соперника великолепным дальним ударом в правую девятку.

Вторая половина встречи началась с еще одного пенальти за игру рукой в ​​штрафной, но на этот раз в ворота "дьяволов". Его реализовал Джошуа Кинг, легко переиграв вратаря. Хозяева ответили прекрасным индивидуальным проходом Гринвудстандарт на линии штрафной – 5: 2. Благодаря этой победе Манчестер с 55-ю очками занимает 4-ю строчку первенства, а Борнмуту выйти из зоны вылета так и не удалось.

Кристал Пэлас на выезде встречался с Лестером. Хозяева могли открыть счет уже на 14-й минуте, но выстрел Джеймса Джастина приняла на себя перекладина. Гости огрызнулись аж на 33-й ударом Миливоевича со штрафного, однако мяч пролетел в считанных сантиментах от левой стойки. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во втором тайме ситуация на поле изменилась – хозяева больше контролировали мяч. На 49-й Ихеаначо в штрафной красиво замкнул прострел Тилеманса и открыл счет в матче. А на 77-й преимущество помог увеличить Харви Барнс, который воспользовавшись ошибкой защитника, вышел один на один с вратарем и отдал Джейми Варди – он лишь пробил в пустые ворота. Под занавес встречи "добил" Кристал Пэлас то же Варди. Он снова вышел один на один с голкипером и легко его перебросил. Финальный свисток зафиксировал поражение гостей – 3:0.

Арсенал приехал в гости к Вулверхэмптону. Гости могли открыть счет на 26-й минуте. Обамеянг на добивании пробил в правый угол, но от гола "волков" спас голкипер. Под занавес тайма Сака хорошо подхватил мяч в штрафной и отправил его под правую стойку – без шансов для вратаря. Больше интересных моментов первая половина встречи не подарила.

На 64-й хозяева имели шанс отыграться. Траоре получил точную передачу в штрафной соперника и пробил, однако мяч пролетел над перекладиной. Наказание за расточительность пришло на 86-й. Виллок отдал прекрасную передачу на Ляказетта, который обработал мяч и вторым касанием направил кожаного точно под дальнюю штангу. Благодаря этой победе Арсенал с 49-ю очками поднялся на 7-ю строчку первенства, а Вулверхэмптон с 52-ю пунктами занимает 6-е место турнирной таблицы.

Челси принимал Уотфорд. На 28-й минуте Жиру хорошо открылся под передачу Баркли и в касание пробил в правую стойку, от которой мяч попал в ворота. А под занавес тайма, после фола в штрафной, хозяева удвоили преимущество благодаря пенальти. Его реализовал Виллиан, который пробил в правую девятку – голкипер бросился в другой угол.

На 59-й Жиру имел еще одну возможность забить. Он получил прекрасную передачу в штрафной и пробил, однако голкипер спас свою команду. Под занавес матча "шершни" имели шанс забить. Уэлбек принял замечательную разрезную в пределах штрафной, но Аррисабалага выполнил отличный сейв. Окончательного разгрома Уотфорду нанес Баркли на 90+2. Он получил прекрасную передачу в штрафную от Аспиликуэта, и молниеносно выстрелил в левую девятку. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Челси – 3:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ