Поединок между Кристал Пэлас и Брайтоном в Лондоне закрывал программу 6-го тура АПЛ. В любой другой вечер эта встреча могла бы остаться незамеченной даже в Англии, однако на этот раз матч имел яркую "изюминку" – в случае победы "чайки" возглавили бы турнирную таблицу чемпионата.

К сожалению, футбол на "Селхерст Парк" не соответствовал статусу игры за лидерство в АПЛ. В первом тайме команды работали в среднем темпе, стараясь играть очень осторожно, поэтому и моментов было мало. В стартовые 40 минут вспомнить можно лишь неплохой выстрел Эдурда, который парировал голкипер Брайтона, и рывок Уэлбека к воротам "орлов" – Дани в последний момент сумел отклеиться от защитника, оказавшись перед Гуайтой, однако попытка перебросить его оказалась неудачной.

Казалось, что на перерыв команды отправятся при нулях на табло, однако Кристал Пэлас в компенсированное время неожиданно заработал пенальти! Его привёз Троссард, который сбил Галлахера. Заха с "точки" уверенно развёл мяч и голкипера по разным углам – 1:0! Это уже 8-й гол Уилфрида в ворота Брайтона. Ни один другой футболист в Англии столько "чайкам" не забивал.

В начале второго тайма болельщики увидели размен моментами. Гости могли сравнять счёт уже через пять минут после возобновления игры вследствие удара Данка со стандарта, однако Гуайта вытащил его. Кристал Пэлас ответил мгновенно: Заха получил разрезной пас в штрафную и пробил с острого угла – теперь уже Санчес проявил себя во всей красе, выручив команду.

На 64-й минуте Брайтону не повезло с травмой Альсате. Стивен вышел после перерыва, однако получил повреждение – вместо него пришлось выпускать Модера. После этого эпизода "чайки" не потеряли в активности (и даже постоянно добавляли), однако с обострением у ворот "орлов" дело обстояли плохо. Кристал Пэлас же на 77-й минуте мог и второй гол забить усилиями Айю, но после его прорыва на правый край штрафной и удара в дальний угол мяч пролетел рядом со штангой.

Брайтон имел шанс спастись от поражения на 90-й минуте благодаря подачи со стандарта, которую головой замкнул Даффи – впрочем, Шейн направил мяч в руки Гуайты. После этого моментов долгое время не возникало, хотя рефери компенсировал аж пять минут.

Казалось, что Брайтону не избежать поражения, однако за несколько секунд до финального свистка "орлов" подвёл Гуайта – он неудачно вынес мяч, Велтман сразу же запустил передачу на ход Мопе, а тот, вырвавшись один на один с голкипером, эффектно перебросил его. 1:1! Ничья.

Кристал Пэлас набрал 6 очков, оставшись на 15-й позиции в турнирной таблице АПЛ. Брайтон же с 13 зачётными баллами остался шестым – всего в одном пункте от вершины.

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