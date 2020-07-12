Хет-трик Стерлинга в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Сити – 0:5

Манчестер Сити в матче 35 тура АПЛ уничтожил Брайтон. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити на выезде уверенно разобрался с Брайтоном, забив в ворота Мэтью Райана пять сухих голов. Пристрелявшись, гости открыли счет в середине первого тайма – Рахим Стерлинг мощно пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол ворот. К концу первой сорокапятиминутки розыгрыш углового результативно завершил Габриэл Жезус.

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После перерыва Стерлинг оформил дубль, замкнув головой навес от Мареза. А через мгновение на добивании самым быстрым оказался Бернарду Силва, доведя счет до неприличного. На последних минутах жирную точку поставил все тот же Стерлинг, забив смешной гол между ног голкиперу.

Победа принесла Манчестер Сити 72 очка и оставила на второй строчке турнирной таблицы АПЛ, Брайтон с 36 пунктами – пятнадцатый.

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