Брайтон принимал Манчестер Сити в 37-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон – Манчестер Сити.

"Горожане" активно начали, что завершилось быстрым мячом Гюндогана головой. Сразу после перерыва преимущество удвоил Фоден. Казалось, что Манчестер Сити спокойно доведет игру до победного результата, но Брайтон имел другие планы.

Манчестер Сити вдесятером проиграл прекрасному Брайтону – Зинченко перечеркнул отважные свершения ошибкой

"Чайки" сократили отставание усилиями Троссара, а Вебстер вообще сравнял счет. Но это еще не конец. Бьорн забил победный мяч в моменте, когда ошибся Зинченко. Украинец не удержал линию офсайда.

Брайтон, который набрал 41 зачетный балл, поднялся на 15 строчку турнирной таблицы АПЛ. Манчестер Сити потерпел шестое поражение в чемпионате.