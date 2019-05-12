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Брайтон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча, в котором Зинченко стал чемпионом Англии

12 мая 16:57 2435 Читати українською
Брайтон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча, в котором Зинченко стал чемпионом Англии
Брайтон – Манчестер Сити 12 мая 2019: онлайн-трансляция матча АПЛ 2018/19

Брайтон принимал Манчестер Сити в 38-м туре АПЛ. Победа гарантировала Александру Зинченко золотые медали чемпионата Англии 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Матч, как и онлайн-трансляция Брайтон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей. Действующие чемпионы Англии на 1 балл опережали Ливерпуль, который в параллельной встрече принимал Вулверхэмптон. Соперник Сити – без турнирных задач, поскольку досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе. К слову, именно против Брайтона Зинченко дебютировал в АПЛ 2018/19.

Украинец до сих пор выигрывал все матчи в чемпионате Англии, в которых выходил на поле (рекордная в истории турнира серия 21:0). В свою очередь Ман Сити с разницей в 2 гола побеждал Брайтон в каждом из 3-х матчей в рамках АПЛ, а также прошел команду Гьютона в полуфинале Кубка Англии, за который теперь поборется 18-го мая с Уотфордом.

Брайтон – Ман Сити: рекордсмен Зинченко – чемпион Англии-2019: немного золотой иллюзии для Ливерпуля и феномен Гвардиолы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани (к), Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Давид Силва, Марез – Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва

Брайтон: Райан – Бруно (к), Даффи, Данк, Бернардо – Кайал, Биссума – Нокар, Гросс, Джаханбахш – Мюррей

Брайтон – Манчестер Сити: составы на матч, в котором Зинченко стал чемпионом Англии

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