Брайтон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча, в котором Зинченко стал чемпионом Англии

Брайтон принимал Манчестер Сити в 38-м туре АПЛ. Победа гарантировала Александру Зинченко золотые медали чемпионата Англии 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Брайтон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игрок сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей. Действующие чемпионы Англии на 1 балл опережали Ливерпуль, который в параллельной встрече принимал Вулверхэмптон. Соперник Сити – без турнирных задач, поскольку досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе. К слову, именно против Брайтона Зинченко дебютировал в АПЛ 2018/19.

Украинец до сих пор выигрывал все матчи в чемпионате Англии, в которых выходил на поле (рекордная в истории турнира серия 21:0). В свою очередь Ман Сити с разницей в 2 гола побеждал Брайтон в каждом из 3-х матчей в рамках АПЛ, а также прошел команду Гьютона в полуфинале Кубка Англии, за который теперь поборется 18-го мая с Уотфордом.

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Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Компани (к), Ляпорт, Зинченко – Гюндоган, Давид Силва, Марез – Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва

Брайтон: Райан – Бруно (к), Даффи, Данк, Бернардо – Кайал, Биссума – Нокар, Гросс, Джаханбахш – Мюррей

Брайтон – Манчестер Сити: составы на матч, в котором Зинченко стал чемпионом Англии