Брайтон обыграл Лестер в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

На миг показалось, что Лестеру надоело оставаться худшей командой АПЛ. В отчетном матче "лисы" уже на первой минуте открыли счет. Однако надолго удержать преимущество не удалось. Первый тайм завершился вничью, а после перерыва "чайки" добили проблемного соперника.

Брайтон разгромил Лестер, сохранив место в зоне ЛЧ – "лисы" потерпели пятое подряд поражение и остались на дне таблицы

Победа принесла Брайтону 13 очков и четвёртое место в турнирной таблице АЛП. Лестер с одним зачетным пунктом в активе остается последним.