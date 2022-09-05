Брайтон – Лестер – 5:2 – видео голов и обзор матча
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Брайтон обыграл Лестер в рамках 6-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
10’ Люк Томас
15’ Мойзес Кайседо
64’ Леандро Троссар
90+7’ Алексис Мак Аллистер
Пэтсон Дака 33’
10’ Люк Томас
15’ Мойзес Кайседо
33’ Пэтсон Дака
64’ Леандро Троссар
90+7’ Алексис Мак Аллистер
На миг показалось, что Лестеру надоело оставаться худшей командой АПЛ. В отчетном матче "лисы" уже на первой минуте открыли счет. Однако надолго удержать преимущество не удалось. Первый тайм завершился вничью, а после перерыва "чайки" добили проблемного соперника.
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Победа принесла Брайтону 13 очков и четвёртое место в турнирной таблице АЛП. Лестер с одним зачетным пунктом в активе остается последним.
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