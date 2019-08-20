toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Браим Диас травмировался через 4 дня после восстановления – вингер пропустит длительный срок

13:45 91 Читати українською
Браим Диас травмировался через 4 дня после восстановления – вингер пропустит длительный срок
Браим Диас / Реал

Юный игрок Реала Браим Диас получил мышечное повреждение и выбыл примерно на месяц.

На тренировке, которая состоялась в понедельник, 19 августа, юный вингер Реала Браим Диас получил повреждение мышцы бедра правой ноги.

Реал предложит Милану одного из двух нападающих из-за избытка форвардов – среди них Йович

Медобследование, которое состоялось сегодня, 20 августа, показало, что испанец не сможет сыграть в ближайшие 3-4 недели, сообщает официальный сайт Реала.

Дембеле не явился вовремя на обследование после травмы – Барселона в ярости

Заметим, что это уже не первая травма Диаса. 20-летний футболист полноценно тренировался со "сливочными" только в течение 4 дней, ведь страдал от повреждения, полученного на сборах.

Молодого вингера хотела арендовать Малага, однако из-за травмы переход Диаса под большим вопросом.

blog_ava
Роналду признал, что заплатил Майорге, но опровергает факт изнасилования, – СМИ
08:28
428
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Браим Диас Браим Диас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
15
мин
ЛАСК
22:00
Брюгге
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук