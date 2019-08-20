Браим Диас травмировался через 4 дня после восстановления – вингер пропустит длительный срок

Юный игрок Реала Браим Диас получил мышечное повреждение и выбыл примерно на месяц.

На тренировке, которая состоялась в понедельник, 19 августа, юный вингер Реала Браим Диас получил повреждение мышцы бедра правой ноги.

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Медобследование, которое состоялось сегодня, 20 августа, показало, что испанец не сможет сыграть в ближайшие 3-4 недели, сообщает официальный сайт Реала.

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Заметим, что это уже не первая травма Диаса. 20-летний футболист полноценно тренировался со "сливочными" только в течение 4 дней, ведь страдал от повреждения, полученного на сборах.

Молодого вингера хотела арендовать Малага, однако из-за травмы переход Диаса под большим вопросом.