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Браим Диас может покинуть Реал на правах аренды

15:56 58 Читати українською
Браим Диас может покинуть Реал на правах аренды
Браим Диас / Фото ФК Реал

Новичок Реала Браим Диас не слишком оптимистично оценивает свои перспективы в мадридском клубе.

Браим Диас рассматривает возможность покинуть Реал на правах аренды для получения игровой практики, сообщает AS.

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19-летний нападающий не собирался менять клуб, но с приходом на тренерский пост "сливочных" Зинедина Зидана, Браим изменил свое мнение.

Напомним, форвард перебрался в стан королевского клуба с Манчестер Сити за 15 млн евро.

С момента перехода в Реал, Диас трижды появлялся на поле во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.

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