Брагару стал отцом – известен пол первенца вингера Динамо (ФОТО)
Динамовская семья пополнилась еще одним малышом.
В семье Максима Брагара пополнение – Во вторник, 19 августа, полузащитник Динамо впервые стал отцом. Жена футболиста родила сына, которого назвали Дмитрием.
Супряга получает в Динамо впечатляющую зарплату – новый клуб форварда не будет платить ему из своего кармана
О счастливом событии сообщила пресс-служба киевского клуба, поздравив игрока и его семью с рождением первенца.
"Пополнение в семье – самая большая победа. Желаем здоровья малышу, мира в доме и новых радостных мгновений. Теперь на одного динамовца стало больше. Вместе – к новым свершениям!", – говорится на странице Динамо в Instagram.
Маккаби Тель-Авив принимает в Сербии и тоже влетел Пафосу – Динамо надо реабилитироваться за ЛЧ, что говорит Цыганык