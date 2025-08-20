Мария и Максим Брагару / фото из соцсетей

В семье Максима Брагара пополнение – Во вторник, 19 августа, полузащитник Динамо впервые стал отцом. Жена футболиста родила сына, которого назвали Дмитрием.

Супряга получает в Динамо впечатляющую зарплату – новый клуб форварда не будет платить ему из своего кармана

О счастливом событии сообщила пресс-служба киевского клуба, поздравив игрока и его семью с рождением первенца.

"Пополнение в семье – самая большая победа. Желаем здоровья малышу, мира в доме и новых радостных мгновений. Теперь на одного динамовца стало больше. Вместе – к новым свершениям!", – говорится на странице Динамо в Instagram.

Маккаби Тель-Авив принимает в Сербии и тоже влетел Пафосу – Динамо надо реабилитироваться за ЛЧ, что говорит Цыганык