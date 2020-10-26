Чемпионат Португалии, 5-й тур

Витория Гимараеш – Брага – 0:1

Гол: Эсгаю, 27

Удаления: Фернандеш, 83 – Кармо, 82, Франсержиу, 85

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Несмотря на статус гостей, Брага была фаворитом матча против Витории Гимараеш. Уже на 27-й минуте гости праздновали гол, который и стал решающим в поединке. Попытки хозяев выровнять положение не принесли результатов. Незадолго до финального свистка страсти на поле дошли до критической точки и арбитр удалил двух игроков гостей и одного футболиста Витории.

Победа позволила Браге подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы, Витория Гимараеш – 7-я.

Напомним, Брага встретится с луганской Зарей в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало в 19:55.

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