Брага уже в Украине – Феррейра взял на матч 20 игроков

Соперник Зари в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, уже прибыл в Запорожье.
Брага провела дневную тренировку в Португалии, после чего взяла курс на Запорожье и через 4 часа прибыла в Украину, сообщает официальный сайт Зари.
Главный тренер Браги Абель Феррейра на предстоящую игру взял 20 футболистов:
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Вратари: Матеус, Марафона, Тиагу Са
Защитники: Фигейраш, Секейра, Уилсон Эдуарду, Пабло, Рауль Силва, Бруно Виана, Марсело Гойяно
Полузащитники: Риллер, Шадаш, Эдуардо, Новайш, Рикарду Орта, Клаудемир, Рикарду Ешгайю, Фабиу Мартинш, Франсержио
Нападающий: Диего Соуза
Напомним, матч Шахтер – Брага состоится завтра, 9 августа, в Запорожье. Начало в 21:30.
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