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Брага уже в Украине – Феррейра взял на матч 20 игроков

22:12 70 Читати українською
Брага уже в Украине – Феррейра взял на матч 20 игроков
Абель Феррейра / Фото ФК Брага

Соперник Зари в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, уже прибыл в Запорожье.

Брага провела дневную тренировку в Португалии, после чего взяла курс на Запорожье и через 4 часа прибыла в Украину, сообщает официальный сайт Зари.

Главный тренер Браги Абель Феррейра на предстоящую игру взял 20 футболистов:

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Вратари: Матеус, Марафона, Тиагу Са

Защитники: Фигейраш, Секейра, Уилсон Эдуарду, Пабло, Рауль Силва, Бруно Виана, Марсело Гойяно

Полузащитники: Риллер, Шадаш, Эдуардо, Новайш, Рикарду Орта, Клаудемир, Рикарду Ешгайю, Фабиу Мартинш, Франсержио

Нападающий: Диего Соуза

Напомним, матч Шахтер – Брага состоится завтра, 9 августа, в Запорожье. Начало в 21:30.

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Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

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