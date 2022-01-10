Брага на последних минутах в меньшинстве сумела вырвать ничью в поединке 17-го тура португальского первенства против Фамаликана (2:2).

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Самая большая "заслуга" в последнем голе именно на совести защитников, которые в простой ситуации просто подарили сопернику мяч. Форвард хозяев легко обошел голкипера и переправил мяч в пустые ворота.

После 17 туров чемпионата Португалии Брага расположилась на 4-й строчке, Фамаликан – 17-й.

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