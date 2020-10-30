"Мы хорошо начали игру, забили 2 мяча. Всё было под нашим контролем, единственное, в конце пропустили гол – это немного смазывает картину матча. Наш план на игру был выполнен.

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Мы были готовы ко всем вероятным моментам игры, вся команда работала как единое целое: хорошо контролировали мяч, были готовы ко всем вариациям игры. Мы готовились к тяжёлой игра, и она была таковой, но мы отработали хорошо.

АЕК или Заря? С обеими командами было трудно играть, обе команды хорошо противостояли. Нельзя выделить сильную и слабую команду. И с АЕКом, и с Зарёй было сложно играть", – цитирует Матеуса официальный сайт Зари.

Напомним, Заря минимально уступила Браге (1:2) и занимает последнее место в турнирной таблице группы G.

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