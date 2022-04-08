Брага обыграла Рейнджерс в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Слепой жребий сформировал в четвертьфинале уникальную пару. И Брага, и Рейнджерс заняли второе место в своих квартетах на групповом этапе Лиги Европы. Больше таких команд в текущем розыгрыше не осталось. Оба коллектива уже имеют в своем активе по сенсации. Шотландцы в 1/16 выбили дортмундскую Боруссию, а португальцы оставили за бортом турнира Монако в предыдущем раунде ЛЕ.

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Сегодня Рейнджерс начал активно и уже на 5-й минуте мог открывать счет. Сакала уже в пределах штрафной не сумел выжать максимум из своего момента. Брага результативно ответила в середине тайма. Кружева передач совсем запутали оборону гостей, и Андре Орта с помощью рикошета заставил капитулировать голкипера. Спасла бригада Давиде Массы. Арбитры на видеоповторе зафиксировали нарушение правил и отменили гол.

В конце концов, португальцы достигли своего незадолго до перерыва. Похожая атака завершилась выверенным ударом Абеля Руиса точно в угол ворот. Мяч когда-то очень перспективного воспитанника Барселоны так и остался единственным в матче. Следует заметить, что игра была вполне ровной. Правда, Рейнджерс не хватало точности в завершающей фазе. Минимальный счет оставляет интригу живой перед ответной встречей, которая состоится 14 апреля в Глазго.

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