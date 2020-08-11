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Брага бесплатно подписала Гайтана – экс-хавбек сборной Аргентины в четвертый раз меняет клуб за 2,5 года

17:00 - Читати українською
Брага бесплатно подписала Гайтана – экс-хавбек сборной Аргентины в четвертый раз меняет клуб за 2,5 года
Николас Гайтан / Сайт Браги

Атакующий полузащитник Николас Гайтан вернулся в чемпионат Португалии, где прошли лучшие годы его карьеры.

Брага на своем официальном сайте объявила о переходе 32-летнего аргентинца на правах свободного агента. Новичок получил футболку со статусным номером 10, контракт рассчитан на год с возможностью продления еще на один.

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Гайтан имеет большой опыт выступлений в Португалии, где начиналась европейская часть его карьеры. Бенфика в 2010 году заплатила 8,4 млн евро за воспитанника Бока Хуниорс, который стал лидером команды и защищал цвета "орлов" на протяжении шести сезонов. Переломным моментом стал переход в Атлетико летом 2016-го. Гайтан провалился на Висенте Кальдерон, после чего начались путешествия по миру – с февраля 2018 года он успел поиграть за китайский Далянь Ифань, американский Чикаго Файр и французский Лилль. Теперь экс-хавбек сборной Аргентины (19 матчей) может возродить карьеру в Португалии.

Добавим, что Брага заняла третье место в прошлом чемпионате Португалии и обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

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