Брага – Заря: стартовые составы команд

Брага и Заря встречаются в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился ничьей – 1:1.

Матч и онлайн-трансляция Брага – Заря стартуют в 22:30, телентрансляция доступна на телеканале "2+2". В первом матче, который был сыгран в Запорожье, соперники не сумели определить сильнейшего, сыграв с ничейным счетом – 1:1.

Брага – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы

Брага – Заря: видео-трансляция матча Лиги Европы

Стартовые составы команд:

Заря: Луис Фелипе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Силас, Харатин, Хомченовский, Леднев, Караваев, Рафаэль Ратао

Стартовый состав Зари на матч квалификации Лиги Европы против Браги

Брага: Матеус, Секейра, Раул Силва, Бруну Виана, Фигейраш, Соуза, Жоау Новайш, Рикарду Эсгаю, Орта, Уилсон Эдуарду, Франсержио

Стартовый состав «Браги»:

Запасные: 28. Жозе Марафона, 8. Рикардо, 10. Бруну Шадаш, 11. Эдуардо, 14. Пабло Сантос, 19. Мурило Коста, 26. Фабиу Мартинш.

Главный тренер - Абел Феррейра. pic.twitter.com/RXcK0MJVYc — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 августа 2018 г.

Стартовый состав Браги на матч квалификации Лиги Европы против Зари