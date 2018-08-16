Брага – Заря: стартовые составы команд

Брага и Заря встречаются в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился ничьей – 1:1.
Матч и онлайн-трансляция Брага – Заря стартуют в 22:30, телентрансляция доступна на телеканале "2+2". В первом матче, который был сыгран в Запорожье, соперники не сумели определить сильнейшего, сыграв с ничейным счетом – 1:1.
Брага – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы
Брага – Заря: видео-трансляция матча Лиги Европы
Стартовые составы команд:
Заря: Луис Фелипе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Силас, Харатин, Хомченовский, Леднев, Караваев, Рафаэль Ратао
Стартовый состав Зари на матч квалификации Лиги Европы против Браги
Брага: Матеус, Секейра, Раул Силва, Бруну Виана, Фигейраш, Соуза, Жоау Новайш, Рикарду Эсгаю, Орта, Уилсон Эдуарду, Франсержио
Стартовый состав Браги на матч квалификации Лиги Европы против Зари