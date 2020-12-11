"Не скажу, что Браге больше повезло. У них было больше моментов. Считаю, они заслужили эту победу. Нам есть чему учиться у таких команд, мы набрались опыта. У нас задача попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть. Мы хотим в следующем году играть с такими же командами более уверенно, не допускать таких ошибок.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

У нас были полумоменты, не хватило хладнокровия. Переход с нашего поля немного сказался. Мы в Украине играли на жестком поле, здесь мягкое. Ноги подсели, было трудно в первом тайме, нужно было потерпеть. Не было того качества игры, которую мы хотели видеть.

Было много ошибок в простых ситуациях. Не хватало последнего паса, удара, тренер нам об этом говорил. Думали, во втором тайме, как с АЕКом, постараемся немного добавить. Немного не хватило сил.

Когда приезжаешь в такую ​​страну в еврокубках, об этом глупо говорить. Здесь эмоции захватывают, ведь ты к этому стремился весь год. Конечно, есть усталость, но говорить, что мы из-за этого проиграли, я не стану. Может, какой-то брак, но у людей такой же график. Мы были в одних условиях", – рассказал Кабаев в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что Заря уступила Браге (0:2) в матче Лиги Европы, который ничего не решал для луганчан – украинский клуб потерял шансы на продолжение борьбы в соревнованиях еще в прошлом туре.

Брага разбила Зарю в последнем матче ЛЕ – команда Скрипника не использовала свои шансы