Брага – Заря: хавбек хозяев Клаудемир не сыграет в матче

Основной игрок Браги Домингес Клаудемир получил повреждения накануне игры против Зари.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря не сыграет хавбек португальской команды Клаудемир, сообщает A Bola.

Издание отмечает, что в последнем туре чемпионата Португалии Клаудемир почувствовал боль в мышце и попросил замену на 70-ой минуте матча.

Харатин: Заря будет настраиваться на максимальный результат в матче с Брагой

Полузащитник не успеет восстановиться к матчу Лиги Европы против Зари, потому Брага не может рассчитывать на этого исполнителя.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в четверг, 16 августа, начало игры в 22:30. Первый матч между этими командами закончился результативной ничьей – 1:1.