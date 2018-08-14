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Брага – Заря: хавбек хозяев Клаудемир не сыграет в матче

15:38 9 Читати українською
Брага – Заря: хавбек хозяев Клаудемир не сыграет в матче
Клаудемир Домингес / A Bola

Основной игрок Браги Домингес Клаудемир получил повреждения накануне игры против Зари.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря не сыграет хавбек португальской команды Клаудемир, сообщает A Bola.

Издание отмечает, что в последнем туре чемпионата Португалии Клаудемир почувствовал боль в мышце и попросил замену на 70-ой минуте матча.

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Полузащитник не успеет восстановиться к матчу Лиги Европы против Зари, потому Брага не может рассчитывать на этого исполнителя.

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря состоится в четверг, 16 августа, начало игры в 22:30. Первый матч между этими командами закончился результативной ничьей – 1:1.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Брага - Заря: Четверг 16 августа 2018

Брага
до матча
2
дн
:
6
час
:
17
мин
Заря
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