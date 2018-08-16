Брага – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы

Брага и Заря встретятся 16 августа в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Брага – Заря

16 августа, 22:30, Брага, стадион "Мунисипал Брага"

Главный арбитр: Александр Ставрев (Македония)

Телетрансляция на канале "2+2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Ничья в первом матче выглядит для Зари перспективно, но уровень футбола, продемонстрированный командами в Запорожье, настораживает. Будем откровенны: Брага играла гораздо лучше, при этом не продемонстрировав свой максимум. Португальцы до гола могли забивать раз пять, в то время как луганчане на 72-й минуте реализовали лишь второй свой момент в игре. Только после гола Караваева футболисты Зари понеслись впер'д по-настоящему, напомнив, что они действительно "мужики". Это, конечно, похвально, но 20 минут топ-футбола против классной бразильской португальской команды на выезде может и не хватить; Брага – мощный коллектив, с которым нужно играть на максимуме.

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Гол Караваева на 72-й минуте первого матча против Браги спас для Зари ничью

Впрочем, Зарю рано хоронить. Да, подопечные Юрия Вернидуба ни были острыми, но очень неплохо двигались, быстро продвигая мяч вперёд. Форвард Рафаэль Ратау несколько раз хорошо открывался в свободные зоны и очень уверенно выглядел при работе с мячом, но всё равно заметно, что Зари не хватает Юри – мощного и энергичного нападающего, который чувствует момент и может создать его сам. Луганчане легко проходили центральную зону, но завершение атак в Запорожье ковыляло на обе ноги. Если подтянуть этот компонент, а также не устраивать филиал рынке "Привоз" позади, как это регулярно происходило в первом матче – Заря будет иметь шансы на выход в плей-офф.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря и Брага играют между собой лишь второй раз в своей истории. Первый состоялся неделю назад в Запорожье.

2. Брага провела против украинских команд девять матчей, ни разу не отпраздновав победы – шесть поражений от Шахтера, ничья с Зарей и две ничьи с Динамо. Правда, матчи против Динамо вывели Брагу в полуфинал Лиги Европы 2010/2011.

3. Украинские и португальские коллективы играют между собой очень ровно, добыв по 17 побед и 10 раз завершив матч вничью. Общий счет противостояния – 60:55 в пользу УПЛ.

4. В матчах на вылет между украинскими и португальскими клубами турнир чаще покидали наши. Украинцы проходили португальцев три раза, португальцы украинцев – четыре.

5. Луганская Заря ни разу в истории не преодолевала квалификацию Лиги Европы.

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Кадровая ситуация

Главные потери Браги перед игрой против Зари – нападающий Жуан Паулинью и полузащитник Домингес Клаудемир, который травмировался в матче чемпионата на выходных. Кроме того, проблемы со связками выбили из состава латеряля Марсело Гойяно, который неплохо проявил себя в Запорожье. Данные футболисты являются игроками основы, которые "делают разницу" и приносят результат, поэтому их отсутствие очень на руку луганчанам. Менее ощутимы травмы защитников Лазара Рошича и Рикарду Феррейры, которые травмировались еще в начале года. Дисквалифицированных в составе Браги нет.

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Полузащитник Браги Клаудемир не примет участие в ответном матче квалификации Лиги Европы против Зари

Юрий Вернидуб вынужден обходиться без Артема Громова, который получил повреждение еще во втором туре чемпионата, вылетев на месяц. Это очень серьёзная потеря для атаки, учитывая отчисление из первой команды Давида Фопала. В клубе недовольны его физической формой и отношением к тренировочному процессу, поэтому французского форварда выставили на трансфер. По тем же причинам Заре не поможет защитник Мохамед Эль-Буаззати. Дисквалифицированных в составе Зари, как и у португальцев, нет.

Ориентировочные составы на матч Брага – Заря

Брага: Матеус, Секейра, Раул Силва, Бруну Виана, Фигейраш, Эдуардо, Жоау Новайш, Рикарду Эсгаю, Орта, Уилсон Эдуарду, Франсержио

Заря: Махарадзе, Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко, Силас, Харатин, Хомченовский, Кочергин, Караваев, Рафаэль Ратау

Прогноз Футбол 24 – 1:1, победа Браги в серии пенальти

Первый матч показал, что Брага в атаке значительно мощнее Зари. В Запорожье португальцы не реализовали вагон моментов – и, вероятно, продолжат пороть их дома. Тем не менее, луганчанам придётся столкнуться с непрерывным давлением – и в этой сиутации главное не прижаться к своим воротам и не забывать о контратаках. Один гол хозяева точно забьют, однако их неумелая игра позади даст шанс отличиться и луганчанам – главное не терять свои шансы. Первая игра показала, что с реализацией у команды Вернидуба всё в порядке, поэтому счет 1:1 в основное время является достаточно вероятным.

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Брага – фаворит матча квалификации Лиги Европы против Зари

Делать прогноз на экстра-таймы и серию пенальти – всё равно, что играть в рулетку. Тем не менее, некоторые предположения сделать можно – в частности о том, что команды не одержат победу в дополнительное время. Заря достаточно ограничена в ресурсах, а Брага хоть и креативная, однако не самая экстраординарная команда. Украинцы всегда были сильны в сдерживании соперника, поэтому удержать ничью Заре будет вполне по силам – главное не допускать ошибок по типу ляпа голкипера Зари Луиса Фелипе в первом матче. Если игра таки дойдёт до серии пенальти, то самоуверенные португальцы в родных стенах будут иметь некоторое психологическое преимущество над молодёжью Зари – однако это всё равно лотерея. Будем надеяться, что в ней победителем выйдет коллектив Юрия Вернидуба, но "по-дефолту" больше шансов имеют футболисты Браги.

Михаил Юхименко, Футбол 24