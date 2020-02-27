Брага – Рейнджерс: Джеррард оригинально отреагировал на нереализованный пенальти в ворота португальцев

Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард рассказал, кто следующим будет пробивать пенальти, после нереализованного одиннадцатиметрового в матче 1/16 Лиги Европы против Браги.

"Безумно горжусь своими игроками. Они были прекрасны, безупречны, и это не случайность. У нас было достаточно шансов забить. Мы могли реализовать несколько моментов в первом тайме.

Переводчик Джеррарда шокировал своим видом на пресс-конференции

Итоговый счет – результат тяжелого труда. Сейчас мы должны наслаждаться победой и выходом в следующую стадию. Нереализованный пенальти? Следующий буду бить я", – цитирует Джеррарда издание BT Sport.

Напомним, Рейнджерс в ответном матче минимально одолел Брагу со счетом 1:0 и первым вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась победой шотландцев 3:2.

Рейнджерс первым в сезоне квалифицировался в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв Брагу на выезде