Украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский выйдут в составе греческого АЕКа в матче Лиги Европы против Браги.

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера определился со стартовой одиннадцатки на встречу против Браги в рамках Лиги Европы.

Слован – Гент: Яремчук выйдет в старте на матч Лиги Европы

Нашлось место в составе украинцам Дмитрию Чигринскому и Евгению Шахову, информирует официальный сайт УЕФА.

Отметим, что матч Брага – АЕК начнется в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что эти команды являются соперниками Зари в группе G, которая в это же время встретится с английским Лестером.

Шахтер разбил Реал за 12 минут: большой триумф украинской молодежи, провал Марлоса и ад Зизу, которого ждет Барса