Брага – АЕК: Чигринский и Шахов попали в стартовый состав греков
21:26 - Читати українською
Украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский выйдут в составе греческого АЕКа в матче Лиги Европы против Браги.
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера определился со стартовой одиннадцатки на встречу против Браги в рамках Лиги Европы.
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Нашлось место в составе украинцам Дмитрию Чигринскому и Евгению Шахову, информирует официальный сайт УЕФА.
Отметим, что матч Брага – АЕК начнется в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что эти команды являются соперниками Зари в группе G, которая в это же время встретится с английским Лестером.
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