Форвард ПСЖ Усман Дембеле опередил Ламина Ямаля в голосовании за “Золотой мяч”. В то время, как отец вингера Барселоны назвал результаты голосования “странными”, сам Ламин спокойно воспринял свое поражение.

Ямаль во второй раз подряд выиграл "Kopa Trophy"

"Божий план идеален, нужно взбираться, чтобы достичь вершины. Рад, что снова выиграл Kopa Trophy и поздравляю Дембеле с наградой и замечательным сезоном", – написал Ямаль в своем Instagram.

В прошлом сезоне футболист Барселоны помог команде получить титул в Ла Лиге, провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами.