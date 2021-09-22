В 1/16 финала Кубка Украины подопечные Остапа Маркевича были более меткими, чем лучане, в серии одиннадцатиметровых. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Волынь – Мариуполь – 0:0 (серия пенальти – 5:6)

Удаление: Цюпа, 21

Волынь в матче за выход в 1/8 Кубка Украины сошлась с Мариуполем и уже в середине тайма осталась в меньшинстве. Иван Цюпа увидел перед собой красный свет за фол последней надежды, сорвав выход один на один игрока азовцев.

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"Крестоносцы", несмотря на неравные составы, на равных противостояли сопернику и довели матч до экстра-таймов, которые, однако, также не выявили победителя. Серия послематчевых пенальти принесла массу удовольствия болельщикам обеих команд – сразу семь футболистов не смогли реализовать свои попытки. Однако удачливее оказались представители УПЛ, которые в итоге забили на один больше и вышли в 1/8 финала Кубка.

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