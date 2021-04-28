"Многие говорили, что там были "порваны" кресты. На следующий день сделали МРТ. Боженька отвел, крестообразные связки и мениски цели. Порвал боковую связку колена.

Мораес прооперирован и готовится к длительному восстановлению – решение по Бондарю пока не принято

Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна будет операция или нет. Если нужно делать операцию, то подождать нужно больше, если нет – понадобится меньше времени для восстановления. Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно все покажет", – признался Бондарь в эфире ТК Футбол.

К слову, травма Валерия исключает его участие в Евро-2020, ведь, по предварительным прогнозам, на полноценное восстановление защитнику нужно около 3 месяцев.

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