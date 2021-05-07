"Боженька меня оставил, ведь я еще не все сделал": Поворозюк – о последствиях взрыва гранаты и приезде Реала в Петрово
Александр Поворознюк вспомнил трагические события 20 апреля, когда рядом с ним взорвалась граната. В результате инцидента погиб один товарищ президента Ингульца.
"В первые дни после инцидента со взрывом ходил на эмоциях от всего пережитого. Просыпался ночью от головной боли, все гудит, как реактивный самолет идет сначала на взлет, а затем на посадку. Я надеялся, что все обойдется без попадания в больницу, но потом обратился к врачам и мне сказали, что нужны уколы в течение десяти дней. Потому что контузия реально была, как и сотрясение.
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Боженька есть на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодня, считаю, я сделал очень много добра для людей. Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал. Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петрово, Динамо и Шахтер. Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал Реал Мадрид. И я уверен, что он здесь будет", – цитирует Поворознюка сайт ТК Футбол.
К слову, Ингулец расположился на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ и в следующем сезоне продолжит выступления в элите. Накануне команда минимально одолела Львов (1:0).
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