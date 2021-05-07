"В первые дни после инцидента со взрывом ходил на эмоциях от всего пережитого. Просыпался ночью от головной боли, все гудит, как реактивный самолет идет сначала на взлет, а затем на посадку. Я надеялся, что все обойдется без попадания в больницу, но потом обратился к врачам и мне сказали, что нужны уколы в течение десяти дней. Потому что контузия реально была, как и сотрясение.

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Боженька есть на свете. Чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше он будет тебя оберегать. На сегодня, считаю, я сделал очень много добра для людей. Боженька меня и оставил, потому что я еще не все сделал. Прежде всего люди ждут от меня стадиона, люди ждут здесь, в Петрово, Динамо и Шахтер. Но больше всего люди ждут, чтобы сюда приехал Реал Мадрид. И я уверен, что он здесь будет", – цитирует Поворознюка сайт ТК Футбол.

К слову, Ингулец расположился на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ и в следующем сезоне продолжит выступления в элите. Накануне команда минимально одолела Львов (1:0).

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