''Боже мой'': Лунин, несмотря на отраженный пенальти, получил унизительную оценку от Marca – фанаты негодуют

Испанская пресса не слишком положительно оценила игру голкипера Овьедо Андрея Лунина в матче 26-го тура Сегунды против Альбасете (3:1).

Авторитетная испанская газета Marca оценила действия игроков в матче 26-го тура Сегунды Овьедо – Альбасете.

Отраженный пенальти Лунина от команды Зозули в видеообзоре матча Овьедо – Альбасете – 3:1

В частности, Андрей Лунин получил от издания единицу, тогда как его визави Томеу Надаль, пропустивший три мяча, – двойку.

Такую несправедливость заметил болельщик гостей. Его шокировал рейтинг Marca, ведь Лунин отразил пенальти (хотя и не справился с добиванием) и совершил несколько важных сейвов, что помогло его команде победить.

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