Совет директором Аль-Иттифака не стал увольнять главного тренера Стивена Джеррарда после досадного вылета команды из Кубка Короля. Клуб выпустил официальное заявление, в котором принёс извинения перед болельщиками за последние результаты. "Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на то, что лучшие результаты не за горами", – говорится в тексте.

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Ответственность за кризис была возложена на помощника Стивена Джеррарда Дина Холдена и спортивного директора клуба Марка Аллена. Они покинули Аль-Иттифак по обоюдному согласию после встречи с руководством клуба в понедельник, 11 ноября.

Аль-Иттифак занимает 12-е место в чемпионате Саудовской Аравии. В этом сезоне команда проиграла пять из десяти матчей лиги, потерпев четыре поражения в последних пяти встречах. В начале ноября Джеррард был освистан собственными болельщиками после поражения от Аль-Кадсии (0:2).

Напомним, что экс-капитан Ливерпуля возглавляет Аль-Иттифак с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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