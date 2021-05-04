"Я думаю, это будет открытая игра, как это было в первом поединке. Обе стороны имели хорошие моменты. Челси играет очень хорошо под руководством Тухеля, и тактически рисунок игры отличается. Они играют в, возможно, лучший футбол по рисунку игры. У них есть план на игру с тремя защитниками. Я знаю наставника, он очень хорош в тактике.

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Но с другой стороны, вы имеете боссов Лиги чемпионов – Реал Зинедина Зидана. Они все еще находятся в хорошей форме, даже если кажется, что они такие сильные. Я держу за них кулаки, и я думаю, что они могут снова выйти в финал. Но независимо от того, это будет хорошая игра", – поделился Шахин в комментарии Goal.

К слову, первый поединок между Реалом и Челси завершился ничьей 1:1 в поле мадридцев. Ответный матч состоится уже завтра, 5 мая, начало встречи в 22:00.

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