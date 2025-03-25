Кристиано Джунтоли и его помощники будут уволены в июне, информирует Tutto Juve. Именно их владелец Ювентуса Джон Элканн считает главными виновниками кризиса команды в этом сезоне.

"Мне стыдно, что я тебя выбрал": в Италии раскрыли истинную причину увольнения Мотты из Ювентуса

Именно Джунтоли выбрал Мотту в качестве главного тренера, и именно он избавился от игроков с ДНК Ювентуса – Дина Хёйсена, Мойзе Кина и Николо Фаджоли. Все они расцвели в других клубах: за Хёйсеном охотятся Реал и Барселона, а Кин является одним из лучших бомбардиров Серии А.

Сообщается, что Элканн хочет вернуть Антонио Конте на пост главного тренера – одного из главных архитекторов возрождения Ювентуса после Кальчополи.

Ювентус сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.

Ювентус потерпел разгром от Фиорентины, Болонья сокрушила Лацио и потеснила Турин из топ-4, Наполи сенсационно провалился