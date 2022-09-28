Руководство Баварии ожидает значительного улучшения от выступления игроков, потому что виноваты в основном они, а не главный тренер Юлиан Нагельсманн. Эта информация была четко доведена до всей команды перед международной паузой. Об этом сообщает журналист канала Sport1 Кэрри Хау.

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Игроки, выходящие на поле со скамейки запасных – такие как Серж Гнабри – находятся под пристальным вниманием.

Относительно Гнабри отмечается, что у него нет проблем ни с Нагельсманном, ни со своими товарищами по команде. Однако вингеру не нравится тот факт, что он появлялся в топ-матчах с гладбахской Боруссией, Унионом и Интером только на замену.

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