Звездный сенегалец после поражения от Ман Сити в Лиге чемпионов (0:3) ударил Лероя Сане в раздевалке, что повлекло за собой настоящий скандал.

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Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, утром Мане приехал в тренировочный центр с улыбкой на лице. Ожидается, что он будет извиняться перед командой.

Накануне руководство клуба обсуждало возможные санкции для 31-летнего вингера, среди них были штраф, отстранение и даже расторжение контракта. Пока окончательное решение не принято. В то же время многие игроки мюнхенцев и менеджеры считают, что сам футболист уйдет летом.

К слову, 15 апреля "ротен" сыграют с Хоффенхаймом в Бундеслиге, а 19 числа состоится ответный матч 1/4 финала ЛЧ с Манчестер Сити.

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