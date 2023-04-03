Руководители Челси считают, что 35-летний наставник Юлиан Нагельсманн слишком молодой.

Несмотря на предрассудки по поводу возраста, боссы лондонского клуба впечатлены репутацией и портфолио Нагельсманна. Об этом информирует Sky Sports.

Клуб АПЛ предложил Поттеру работу – решение экс-тренера Челси удивило

Сообщается, что несмотря на желание взять перерыв до лета, Юлиан готов выслушать предложение от Челси. Нагельсманн работал в РБ Лейпциг с техническим директором Челси Кристофером Вивеллом, который является большим поклонником молодого специалиста.

Поисками нового главного тренера занимаются двое директоров "синих" – Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт, а окончательное решение принимают владельцы клуба.

Мудрика купил сумасшедший профан – увольнение Поттера столь логично, сколь и абсурдно