Босс Шальке ушел во временную отставку из-за расистского скандала

Председатель наблюдательного совета Шальке и босс клуба Клеменс Теннис покинул свои посты из-за неосторожной реплики об африканских людях.

В начале августа Теннис шокировал немецкие медиа своим выступлением на предпринимательском мероприятии, где он убеждал, почему нужно инвестировать в Африку. "Нам нужно вкладывать деньги в энергетику Африки, тогда местные жители перестанут вырубать деревья и начинать делать детей, как только стемнеет", – неосторожно сказал функционер.

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После этого в адрес Тенниса полетел шквал критики. Он очень быстро извинился и заявил, что его слова об африканцах были неуместными. Вчера собрался совет директоров Шальке и обсудил ситуацию. Клуб сообщил: "Обвинения Тенниса в расизме необоснованны, однако его речь помешала политике клуба, выступающего против любой дискриминации."

Клеменс Теннис сам заявил, что покинет наблюдательный совет Шальке и сложит полномочия руководителя клуба на 3 месяца, после чего вернется на свои должности. Участники заседания утвердили такой вариант.

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