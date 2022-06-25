Босс парижан выиграл апелляцию по коррупционному делу по чемпионатам мира 2026 и 2030 годов, информирует L’Équipe.

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Осенью 2020 года Аль-Хелаифи был впервые оправдан, однако в марте этого года прокуратура завершила сбор новых доказательств. Впрочем, и их оказалось недостаточно, чтобы привлечь катарца к ответственности. В то же время бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке не удалось остаться безнаказанным – штраф и 11 месяцев лишения свободы условно. Его адвокаты намерены обжаловать решение Федерального уголовного суда Швейцарии.

Напомним, подозреваемым инкриминируют мошеннические действия при передаче прав на трансляцию матчей компании beIN Media, совладельцем которой является Аль-Хелаифи. Президент ПСЖ якобы дал взятки Вальке за содействие при продаже прав на трансляции чемпионатов мира 2026 и 2030 годов.

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