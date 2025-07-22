Украинский центральный защитник Илья Забарный, который уже несколько месяцев находится в поле зрения ПСЖ и надеялся попасть на клубный чемпионат мира, до сих пор является игроком Борнмута. Как информирует RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи решил лично вмешаться в сделку, чтобы помочь ее разблокировать. Президент часто принимает меры в последние моменты заключения сделок, чтобы завершить их, не посягая на интересы Луиша Кампуша или Луиса Энрике.

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ПСЖ не делал новых предложений с момента последнего предложения в 60 миллионов евро, в то время как Борнмут хотел бы получить 70 миллионов. Но участие Аль-Хелаифи и деньги, полученные ПСЖ от трансфера Уго Экитике, могут вскоре склонить чаши весов в пользу парижан.

Напомним, что форвард Айнтрахта Уго Экитике вот-вот должен перебраться в Ливерпуль, однако ПСЖ получит процент от этой продажи. Парижане смогут вложить эти деньги в приобретение Забарного.

Динамо получит 20% от продажи Борнмутом украинца, а также еще 5% за воспитание игрока. По этой причине "вишни" запросили такую высокую цену за Илью. Эта ситуация во многом схожа с перепродажей Экитике Айнтрахтом.

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