Фарук Хаджибегич станет новым главным тренером сборной Боснии. Он уже тренировал команду в 1999 году.

Сборную Боснии и Герцеговины возглавит Фарук Хаджибегич, информирует Avaz. Он сменит Ивайло Петева, контракт с которым не будет продлен.

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Хаджибегич будет официально утверждён в должности 4 января. Его должны были утвердить главным тренером боснийской сборной 29 декабря, но исполком местной Федерации футбола был перенесён из-за болезни президента организации.

Ранее Хаджибегич уже возглавлял сборную Боснии и Герцеговины – в 1999 году.

Фарук известен тем, что в качестве игрока исполнил последний пенальти в истории сборной Югославии на ЧМ. Это случилось в 1/4 финала ЧМ-1990 против сборной Аргентины, в составе которой выступал Диего Марадона. Хаджибегич не сумел переиграть с точки Серхио Гойкочеа, в результате чего его команда выбыла из турнира.

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