Перед началом матча украинские болельщики подняли флаг Украины, что не понравилось боснийским фанатам, сообщает N1 Info.

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Инцидент спровоцировала группировка BHFanaticos, пытавшихся прорваться на гостевой сектор. Впрочем, полиция быстро вмешалась, не дав агрессивным боснийцам прорваться. Добавим, что BHFanaticos – одна из крупнейших фанатских группировок в Боснии и Герцеговине, насчитывающая более 1000 человек.

Первый тайм поединка Босния и Герцеговина – Украина завершился без голов. В параллельном матче Финляндия и Франция также не забивали, поэтому финны пока что сохраняют второе место за собой.

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