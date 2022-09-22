Босния упорно планирует сыграть с Россией – президент ассоциации скандальным заявлением установил дедлайн для решения
Руководство боснийского футбола открыто пошло против желания игроков, которые не собираются ступать на одно поле с оккупантами.
Главным сторонником скандального спарринга остается президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович, выдавший очередное провокационное заявление.
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"Матч с Россией уже согласован, но окончательное решение мы примем 10 октября. Вокруг этой игры слишком велика негативная энергия некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на собственное мнение, но это не значит, что оно должно заставлять других действовать и думать так же. Это всего лишь товарищеский футбольный матч", – цитирует Жельковича Reprezentacija.
Напомним, боснийская ассоциация согласилась провести 19 ноября матч с Россией в Санкт-Петербурге, за что якобы получит вознаграждение в 200 тысяч евро. Впрочем, звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.
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