Лига наций, дивизион В

Босния и Герцеговина – Черногория – 1:0

Гол: Демирович, 45+1

Финляндия – Румыния – 1:1

Голы: Пукки, 12 – Тенасе, 52

Босния и Черногория встретились в битве за лидерство в третьей группе. Бошняки имели ощутимое преимущество и под занавес первого тайма превратили его в гол. Демирович воспользовался тонкой скидкой Джеко и поразил ворота. Эрмедин забил еще раньше, но мяч отменили из-за офсайда.

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Черногорцы пытались отыграться, но Мугоса и Джурджевич своими шансами не воспользовались. В целом хозяева держали ситуацию под контролем и довели матч до победы. Босния набрала 11 очков и гарантировала себе выход в элитный дивизион Лиги наций.

Финляндия и Румыния соревнуются за сохранение прописки во втором дивизионе. Очный матч завершился ничьей. Финны открыли счет дальним ударом Пукки, а румыны отыгрались после атаки левым флангом. Во втором тайме Румыния была ближе к голу, но финальный свисток зафиксировал ничью. Перед последним туром финны имеют на одно очко больше.

Лига наций, дивизион С

Болгария – Гибралтар – 5:1

Голы: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Петков, 81 – Чиполина, 26

Болгария одержала первую победу в этом розыгрыше Лиги наций. Для такого успеха пришлось ждать домашний матч с Гибралтаром. Болгары нанесли в 6 раз больше ударов и отгрузили "карликовой" сборной 5 голов. В этой группе все решилось раньше времени – Грузия заработала повышение, а Гибралтар понизился в классе.

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