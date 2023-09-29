Босния и Герцеговина получила нового тренера – туда сватали Шевченко
Сборная Боснии и Герцеговины нашла нового тренера перед новыми матчами отбора к Евро-2024.
Сборная Боснии и Герцеговины официально объявила о назначении Саво Милошевича на должность наставника.
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Специалист уже выбрал заявку команды на поединки отбора к Евро-2024 против Люксембурга и Португалии, в которую попали и местные легенды – Эдин Джеко и Миралем Пьянич. Интересно, что летом на эту должность сватали Андрея Шевченко.
Напомним, что боснийцы проваливают текущую отборочную кампанию, набрав лишь 6 очков после 6 туров, и занимая лишь четвертое место в группе J.
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