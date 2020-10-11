В матче 3 тура Лиги наций Нидерланды на выезде не смогли одолеть Боснию и Герцеговину. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первая половина игры прошла достаточно ровно, обе команды имели неплохие возможности выйти вперед. Нидерландцев подвела реализация, а вот боснийцам не дал забить ван Дейк, который в последний момент отобрал мяч у нападающего Джурича. Во второй половине Нидерланды имели еще несколько прекрасных шансов (моменты де Йонгов и Бабеля), однако команды так и завершили без голов.

Босния и Герцеговина в сложнейшем матче удержала ничью против Нидерландов

Эта ничья принесла подопечным де Бура четыре очка и оставила на второй строчке турнирной таблицы, Босния и Герцеговина с двумя пунктами – последняя.