Босния и Герцеговина не смогла дожать Черногорию, Беларусь проиграла, забив первой
Беларусь в товарищеском матче уступила Азербайджану, Босния и Герцеговина и Черногория сыграли вничью.
Товарищеские матчи
Босния и Герцеговина – Черногория – 0:0
Беларусь – Азербайджан – 1:2
Голы: Скавыш, 56 – Гусейнов, 73, Шейдаєв, 90+1
Много сборных готовятся к Евро-2020, играя товарищеские матчи, однако программу игрового дня открывали четыре команды, которые не пробились на континентальное первенство.
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Босния и Герцеговина, которая является соперником сборной Украины в отборе на ЧМ-2020, против Черногории дала лидерам возможность отдохнуть. Кстати, в запасе всю игру провел экс-голкипер Зари Никола Василь. В конце концов, выяснить победителя так и не удалось – финальный свисток зафиксировал "сухую" ничью.
По схожему сценарию прошел первый тайма матча Беларуси и Азербайджана. Однако уже в начале второй половины хозяева минского стадиона Динамо открыли счет благодаря точному удару Скавыша. Подопечные Джанни Де Бьязи сумели ответить спустя каких-то 15 минут, а уже в компенсированное время даже вырвали победу.
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