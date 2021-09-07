Босния и Герцеговина принимает Казахстан в очередном матче отборочного цикла ЧМ-2022. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на Футбол 24, начнется в 21:45. Видеотрансляция доступна на телеканале Футбол 3.

Хозяева поля, как и Финляндия, являются прямыми конкурентами сборной Украины в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы. Пока боснийцы еще не побеждали: две ничьи (с финнами и французами) и домашнее поражение от той же Франции. У Казахстана, занимающего последнюю строчку, – также два очка. Команда Байсуфинова выступает в статусе андердога, хотя, в случае сегодняшней победы, ее шансы побороться за высшие места существенно возрастут.

Стартовые составы

Босния и Герцеговина: Шехич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Стеванович, Налич, Пьянич, Цимирот, Колашинац, Демирович, Джеко

Казахстан: Шацкий, Быстров, Марочкин, Малый, Вороговский, Логвиненко, Тагиберген, Куат, Васильев, Шушеначев, Жуков