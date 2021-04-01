Босния и Герцеговина уступила Франции в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Франция после потери очков в первом туре выиграла оба следующих матча. Очередной жертвой действующих чемпионов мира стала Босния и Герцеговина. Джеко и Ко сопротивлялись достойно, но Антуан Гризманн точным ударом принес победу своей команде.

Франция победила Боснию и Герцеговину: бошняки будут проблемой для Украины, "Ле Блё" не впечатляют, а Гризманн – король

Таким образом, Франция нанесла ощутимый удар по мечтах Украины на первую строчку отборочной группы. "Ле Блё" уже опережают команду Андрея Шевченко на четыре очка. Поскольку остальные команды сыграли на матч меньше, то "сине-желтые" вообще могут потерять даже промежуточное второе место.