Босния и Герцеговина принимала Финляндию в рамках 9-го тура квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Финляндия неожиданно открыла счет во встрече, но уже через несколько минут после празднования осталась в меньшинстве.

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Вместо спасения ситуации боснийцы умудрились пропустить снова на старте второго тайма. Реализовав интересную комбинацию со штрафного, хозяева все же отквитали один мяч. Однако последнее слово было за финнами – 1:3.

Победа позволила сборной Финляндии вытеснить украинцев со второй строчки, а Босния потеряла даже теоретический шанс на выход из группы.

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